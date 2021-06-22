رئيس الوزراء: ما لم ننجح في حل أزمتنا السياسية، ستظل جميع الملفات الأخرى “واقفة” في مكانها





أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن ثورة ديسمبر المجيدة طرحت إمكانية تحقيق المشروع الوطني المُتوافق عليه، إلا أنه لدينا واقع مُعقّد، واللحظة التاريخية لانتصار الثورة كان فيها واقع توازن و قوي تعلمونه جميعاً، أفرز هذا الانتقال المُعقّد الحالي ومشاكله يحتاج لخلق كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد لإنجاح هذا الانتقال. وأوضح أنه ما لم ننجح في حل أزمتنا السياسية، ستظل جميع الملفات الأخرى “واقفة” في مكانها دون أي تغيير يذكر.

الخرطوم(كوش نيوز)