وفد مجلس الأمن الدولي يقف على أوضاع النازحين واللاجئين بمعسكر كلمة





التقى وفد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين والادارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.

وإدارة الشباب والمرأه وأئمة المساجد والدعاة لدى زيارته معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وقال الناطق الرسمي المكلف للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين آدم رجال في تعميم صحفي شرحنا للوفد كل التحديات والصعاب التي تواجه النازحين في إقليم دارفور لا سيما الوضع الأمني والإنساني والظروف الاقتصادية المزرية التي يعيشها النازحين.

وأوضح الوفد أهداف زيارته للنازحين، التي جاءت لأجل تقييم الوضع الأمني بدارفور، وقرار مجلس الأمن رقم 1593، الخاص بإنهاء ولاية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد).

ووصف رجال الزيارة بالمهمة والضرورية لكي يستمع الوفد من أصحاب الوجع مباشرة والذين لا يزال يعيشون في معسكرات الذل والهوان، مع تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة، وعدم وجود منظمات دولية كافية لتوفير أبسط مقومات الحياة اليومية الطارئة منها الغذائية والدوائية والكساء والمأوى ومياه الشرب النقية والصرف الصحي.

صحيفة الجريدة