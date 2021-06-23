دعا إلى عدم الالتفات للشائعات .. البرهان : المنظومة الأمنية متماسكة





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان على انسجام و تماسك المنظومة الأمنية مطالباً بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدتها.

جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري بحضور نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو و الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة و رئيس هيئة الأركان و نوابه و مدير المخابرات العامة و قادة الوحدات و الأفرع و الضباط برتبتي العميد فما فوق بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم “الأربعاء”_بحسب تعميم للإعلام العسكري.

و قال البرهان إن القوات المسلحة و الدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد هدفها المحافظة على أمن الوطن و المواطنين و وحدة التراب مضيفاً أنها بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان و أنها يدُ واحدة قوية لحماية الفترة الإنتقالية لإحداث التحول الديمقراطى المنشود مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل كل السودانيين.

و تابع ” لن نسمح أبداً لأي طرف يعمل على بث الشائعات و زرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية”.

من جهته دعا دقلو إلى القضاء على الشائعات التى تستهدف وحدة و تماسك القوات المسلحة و الدعم السريع في مهدها و الحرص على التحصين من أغراضها الضارة مشيراً أن هدفهم واحد و لديهم مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان و أضاف ” الأعداء ينتظرون تنافرنا”.

و أكد على أن القوات المسلحة و الدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام و تأتمر بأمره مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.

باج نيوز