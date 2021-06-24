خبير أمني: أكبر خطأ أرتكبته الحكومة وضع قوات الدعم السريع كبقية القوات الأخرى





حذر الخبير الأمني والاستراتيجي د . أمين مجذوب من مغبة عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لجهة أنه سيؤدي إلى استنساخ التمرد وخرق إتفاق سلام جوبا بجانب عدم القدرة على السيطرة على القوات المتواجدة بالخرطوم وقال مجذوب في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً ان أكبر خطأ ارتكبته الحكومة الانتقالية هو وضع قوات الدعم السريع كبقية القوات النظامية الأخرى كالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات واعتبر ان دعوة الحركات المسلحة لتكوين جيش موحد سيصاحبها جدل قانوني وسياسي، وقطع بأن رفض حميدتي لدمج قواته سيجعله في حالة عداء مع الشعب ، ونوه الى أن المجتمع والمحيط الاقليمي يدعو لتكوين جيش موحد مما يعني ان الرفض لا معنى له ، ودعا لدمج قوات الدعم السريع وفقاً للوائح وشروط القوات المسلحة التي تتمثل في السن القانونية والتدريب والتأهيل والرغبة في بالقوات المسلحة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة