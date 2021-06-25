أركو مناوي: أنا لا مع إسلامية الدولة ولا مع علمانية الدولة أنا مع (الدولة الخدمية)





صرّح مني أركو مناوي رئيس حركة وجيش تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور، بأنه لايقر بما يُسمى بإسلامية أو علمانية الدولة، وهو مع الدولة الخدمية التي توفر العيش للسودانيين.

وأكد “مناوي” في معرض رده على سؤال في لقاء اجرته معه قناة الجزيرة -السودان- اليوم، بانه ليس مع إسلامية الدولة أو مع علمانية الدولة، وإنما مع الدولة (الخدمية) التي توفر العيش الكريم للسودانيين.

واضاف “مناوي” نعيش الآن في السودان ومساجدنا مفتوحة ومدارسنا الإسلامية مفتوحة، إلى جانب الكنائس، وكذلك اسلامنا موجود، ومسيحيتنا موجودة، دعونا نعيش في هذا التسامح دون تطرف، أو مواقف صارخة.

مؤكداً على أنه مع الدولة التي تحقق الخدمات الحياتية والعيش الكريم للمواطن السوداني.

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