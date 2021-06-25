حميدتي يخاطب ملتقى شباب ريادة الأعمال في 6 يوليو المقبل





أكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حضوره ومخاطبته مؤتمر الشباب القومي لريادة الأعمال، المزمع انعقاده في السادس من يوليو المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم.

واطلع دقلو لدى استقباله وفد المبادرة بالقصر الرئاسي امس على مشروعات وبرنامج مبادرة الطريق للمستقبل .

ووجه بإنفتاح المبادرة على كل ولايات البلاد بالتركيز على مجالات التدريب المتعددة ورفع وبناء قدرات الشباب وتعزيز برامج دعم الإنتاج خاصة الزراعة والاستفادة من الموارد الوطنية.

من جانبه قال رئيس المبادرة المهندس مصعب عبد القادر إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أكد دعمه اللامحدود لمشروعات مبادرة الطريق للمستقبل واهتمام الدولة بكل قضايا الشباب . وأكد جاهزية الشباب لقيادة مشروعات ريادة الأعمال وتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.

السوداني