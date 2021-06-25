فرق عمل للخارج لاستخراج جوازات المغتربين





بحث وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف مع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج، مكين حامد –عبر اجتماع موسع- أهم القضايا والمشكلات التي تواجه السودانيين بالخارج والأسباب الرئيسية لحدوثها واهمية البحث عن السبل المناسبة للحلول العاجلة لهذه المشكلات .

وقال مكين حامد تيراب في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش مطلوبات القرار الخاص بسياسات وضوابط استيراد السيارات ومراجعته حتى ينعكس مع السياسات التحفيزية للسودانيين العاملين بالخارج وقضية الجواز الإلكتروني، موضحا أنه تم الاتفاق على إرسال فرق الى معظم الدول وذلك لإكمال عملية استخراج الجواز، كما أشار الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج إلى أن الاجتماع وقف على سير عملية استخراج الشهادات الصحية بالقمسيون الطبي وتذليل العقبات التي تعيق الاستخراج، لافتا الى انه قد تم زيادة عدد المنافذ لاستخراج الشهادات الصحية وتوثيقها من وزارة الخارجية، مبينا انهم طالبوا الجهات الصحية بأن تعمل تلك النوافذ خلال عطلة الجمعة والسبت لتفادي الازدحام واستخراج أكبر عدد من الشهادات وتوثيقها.

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