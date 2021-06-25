وزيرة العمل : انخراط أعداد كبيرة من الأطفال في التعدين والتدريب القسري





كشفت وزيرة العمل والاصلاح الاداري، تيسير النوراني، عن انخراط أعداد كبيرة من الاطفال من عمر الخامسة إلى الخامسة عشر في أعمال متنوعة، وفي أعمال التعدين والتدريب القسري، مشيرة إلى أن العمل المبكر للطفل له آثار مدمرة عليهم اذ يخاطر الطفل بتعليمه فضلا عن الحرمان من الرعاية الأساسية الاجتماعية إضافة لتعرضهم للمخاطر والممارسات الخطيرة.

وقالت الوزيرة لدى مخاطبتها احتفال اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال بالخرطوم امس، إن الوزارة مع الشركاء دأبت على إنهاء عمالة الأطفال ونظرا إلى أن السودان موقع على اتفاقية مكافحة عمالة الأطفال فقد تعهدت بتنفيذ كافة ما نصت عليه الاتفاقية، داعية الجهات ذات الصلة لمراقبة ومحاربة عمالة الاطفال وفق الاتفاقية الدولية.

السوداني