المدير التنفيذي لجبل أولياء يؤكد إنصاف العاملين في هيئة النظافة





تسلم المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء ، إيهاب هاشم اسماعيل ،التقرير النهائي الخاص بلجنة استيعاب وتسكين العاملين بهيئة نظافة المحلية ،برئاسة شريف فضل على وذلك بحضور الرئيس المناوب للجنة العليا بولاية الخرطوم لاستيعاب وتسكين العاملين في هيئة النظافة البروفيسور عبدالرحمن علي الكاروري.

وعكفت اللجنة الخاصة ، على مدى فترة زمنية على دراسة الملفات الخاصة بالعاملين المستهدفين بعد القيام بعمليات الحصر الشامل وجمع البيانات اللازمة، كما أكدت اللجنة أنها حرصت على توخي العدالة وإعمال أسس ومعايير الكفاءة والشفافية، و في الأثناء على تحقيق الرضا لدى العاملين.

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