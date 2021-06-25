إبراهيم الشيخ يتعهّد بتطوير وتوطين صناعة الدواء





خلال لقاء بالوزارة مع غرفة صناعة الأدوية وأصحاب المصانع للأدوية بالبلاد، يشدّد الشيخ على ضرورة توطين الصناعة الدوائية بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة.

تعهّد وزير الصناعة في السودان إبراهيم الشيخ على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي ممثلةً في التسعيرة والمواد الخام والنقد الأجنبي والتمويل والكهرباء والوقود.

وقال إبراهيم الشيخ إنّ صناعة الدواء واحدةً من السلع الاستراتيجية المهمة والمرتبطة بمعيشة وحياة المواطن.

وأشار إلى أنّ مسؤولية الصناعة تتمثّل في السعي الحثيث لتذليل العقبات وتوطين الصناعة الدوائية الوطنية وتوفير عملية صعبة والتوسّع للمزيد من الاستثمارات.

وتعاني الصناعات الدوائية في السودان من عدّة مشكلات، تتمثّل في عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم توفر الطاقة وضعف المنافسة الشرائية في السوق بسبب عمليات الاستيراد التي تستحوذ على نسبة 55 في المائة من حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى”التسعيرة”.

باج نيوز