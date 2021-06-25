منحة طبية جديدة من الاتحاد الأوروبي للسودان





تمّ إحضارها إلى البلاد خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية.

استقبل السودان 3 أطنان من المعدات الطبية منحة طبية عينية فرنسية، الخميس.

وتشمل المنحة الطبية أقنعة الوجه، القفازات، الملابس الطبية الوقائية، مولدات الأوكسجين، الأجهزة الطبية وأجهزة اختبار فحص كورونا الدقيقة والخيام، أطقم طبية لمراكز التطعيم.

وتأتي المنحة كدعمٍ من الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا.

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”36574″، فيما تعافى”30423″، وتوفي”2750″.

باج نيوز