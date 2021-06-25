إثيوبيا تبعث بـ”رسالة” إلى مجلس الأمن بشأن السدّ الضخم





فيما لا تزال أزمة سدّ النهضة عالقة بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا.

أعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أنها بعثت برسالة الأربعاء إلى مجلس الأمن، مسجلة رفضها سعي مصر والسودان للتدخل في قضية السدّ الضخم الذي تبنيه أديس أبابا.

واعتبرت إثيوبيا في رسالتها بحسب وكالة العربية، أنّ المحادثات الثلاثية التي تهدف لتعزيز التعاون حول هذا الملف الشائك والعائق منذ سنوات، يجب ألا تستغل من قبل دول المصب لفرض إرادتها عليها.

وأشارت الخارجية في بيانها، الجمعة، إلى أنّ الرسالة المذكورة، اعتبرت الإجراءات الأخيرة للقاهرة والخرطوم، استمرارًا لمخطّط منظّم جيدًا لتقويض العملية التفاوضية التي يقودها الاتّحاد الإفريقي، وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف.

وأضاف” هذا لن يؤدّي إلاّ إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث”.

وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب.

باج نيوز