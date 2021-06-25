صلاح مناع:نعمل على تفكيك نظام الـ30 من يونيو سياسيا واقتصاديا





أعلن الدكتور صلاح مناع مقرر لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989 ان اللجنة تعمل على تفكيك النظام المباد سياسيا واقتصاديا وذلك عبر متابعة حساباتهم المصرفية التي تعمل في انشطة مشبوهة من غسيل الاموال، والاتجار بالعملات،والتهرب الضريبي، فيما تلاحق الاجهزة المختصة سياسيا تحركات عناصرهم التي تنشط في اعمال مضادة لحركة الثورة . وقال مناع في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مقرها بالجهاز التشريعي لولاية الخرطوم مساء اليوم انه تم تجميد 500 حساب مصرفي نشطت في هذه الانشط المخالفة للقانون ، فيما بلغت الاموال التي تم التحفظ عليها 64 ترليون و305مليون و977 جنيه،وتم احالة 173 ملف لمخالفات ضريبية بلغت حجم التجاوزات فيها 700 مليون جنيه، كما تم توقيف 2 من مدراء البنوك لقيامهما بانشطة مصرفية مخالفة للقانون. وعلى صعيد الملاحقات السياسية لتجاوزات فلول النظام المباد ذكر ان اللجنة تحركت بمشاركة الاجهزة المختصة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لايقاف مخطط كبير كان يستهدف الاجهاز على قوى الثورة، يسعون للتحرك في 30من يونيو الجاري، بحسب معلومات تحصلت عليها هذه الاجهزة المختصة، فيما تم ضبط 20 جهاز جوال كانت تعمل على الأتصالات بين عناصر متواجدة في سجن كوبر وأخرى محتجزة في سجن الهدى تعمل على تحريك انشطة مشبوهة وخلق فتنة واعمال شغب ضد قوى الثورة متورط فيها كل من الرئيس المخلوع، وعبدالرحيم محمد حسين، وعبد الباسط حمزة، نافع على نافع، وكبر، تستخدم في التواصل بين العناصر النشطة داخل وخارج السجون، ومن بينهم من يدعون دعم الثورة في حين كانوا يتأمروا عليها . واوضح الاستاذ وجدي صالح انه تم رصد 3 مراكز تعمل على ترويج الاشاعات المضادة تنطلق من ثلاثة دول لم يشأ الافصاح عنها تم تحديد اماكنهم في الخارج وفي الداخل حيث تم ضبط من هم بالداخل. وفي ذات السياق حذر الاستاذ وجدي صالح السودانيين المتواجدين في المهاجر من اللجوء الى التحويل خارج النظام المصرفي لانها لم تعد مأمونة العواقب، نسبة لانه ليس مسموح بالتداول النقدي خارج النظام المصرفي، كما لن يسمح بالاحتفاظ بأموال لافتة خارج النظام البنكي لانها تعد مخالفات جنائية .

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