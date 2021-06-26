حزمة دعم أوروبي للتصدي لكورونا في السودان تبدأ بمنحة فرنسية





وصلت الخرطوم ثلاثة أطنان من المعدات الطبية، منحة فرنسية عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية التي ستكمل حزمة دعم للتصدي لكورونا بتبرعات قادمة من لوكسمبورغ وألمانيا.

واستقبل سفيرا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وممثلو الحكومة من وزارتي الصحة والخارجية بمطار الخرطوم، الطائرة التي احتوت شحنتها على أقنعة وجه وقفازات وملابس طبية وقائية ومولدات الأوكسجين وأجهزة طبية وأجهزة اختبار فحص كورونا الدقيقة وخيام وأطقم طبية لمراكز التطعيم التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول، إن هذا التبرع من فرنسا يأتي في إطار مبادرة فريق أوروبا كاستجابة من الاتحاد الأوروبي ودوله لوباء فيروس كورونا.

صحيفة الصيحة