ترتيبات لعودة السودانيين العالقين بالهند في يوليو المقبل





أكدت وزارة الخارجية، اهتمامها بمعالجة وضع أكثر من 400 من السودانيين العالقين حتى الآن في الهند التي ذهبوا إليها مستشفيين قبل أن تضرب الهند جائحة كورونا الجديدة وتمنع السلطات هناك السفر دخولا وخروجا من البلاد.

فيما كشف مصدر بوزارة الخارجية لـ(وكالة السودان للانباء) عن اتفاق في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية على اتخاذ كافة الترتيبات لتيسير عودة العالقين في الأسبوع الأول من يوليو.

وجددت الخارجية تأكيدها بأن موضوع السودانيين العالقين بالهند يشكل أولوية قصوى لأعمال اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والتي تشارك فيها الوزارة بفاعلية.

وذكر المصدر أن اللجنة تدرس الآن عدداً من الخيارات بما فيها خيار الاستعانة بالدول الشقيقة في بعض الترتيبات اللوجستية واستكمال بعض الترتيبات الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لعودة العالقين.

وجدد المصدر أن وزارة الخارجية تتابع مع السفارة السودانية بدلهي، موضوع العالقين والتنسيق معهم ومتابعة امر عودتهم للبلاد.

صحيفة السوداني