تحركات عربية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سد النهضة





توقعت مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لـ(السوداني) عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل .

وقالت المصادر إنها ستكون المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس أزمة مياه وسيتم ذلك تحت بند “السلم والأمن في إفريقيا”.

في السياق قلل دبلوماسي غربي –فضل عدم ذكر اسمه- لـ(السوداني) من إمكانية صدور قرار من قبل مجلس الأمن بمنع إثيوبيا من مواصلة بناء السد، لكونه مشروعا تنمويا لا يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة .

وأوضح الدبلوماسي الغربي، إن دور مجلس الأمن الدولي سيقتصر فقط في تحريك جمود المفاوضات بين البلدان الثلاثة، بعد أن إعاد في العام الماضي، ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي.

وفي وقت سابق كلفت جامعة الدول العربية في اجتماعها في الدوحة لجنة تضم كلا من ” السعودية الاردن المغرب والعراق” اضافة لكل من تونس ومكتب الجامعة في نيويورك لتتولي مهمة التنسيق والترتيب لعقد جلسة مجلس الأمن حيث يتوقع أن تتولى تونس المهمة إجرائياً باعتبارها العضو الوحيد فى مجلس الأمن من بين تلك الدول.

وتطالب كل من الخرطوم والقاهرة التوقيع على اتفاقيات قانونية ملزمة قبل ملء السد وهو ما ترفضه أديس . ورفضت إثيوبيا اتجاه السودان الى مجلس الامن فيما اكدت استعدادها لأي عمل عسكري، وقالت إن مصر لا يمكنها تدمير السد. وأدى الملء الأول إلى شح مياه الشرب في عدة مدن سودانية فيما تضررت أخرى نتيجة فيضانات غير متوقعة.

الخرطوم. سوسن محجوب

صحيفة السوداني