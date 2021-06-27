مذكرة من نساء الجبهة الثورية إلى مالك عقار





سلّمت نساء الجبهة الثورية، عضو مجلس السيادة مالك عقار مذكرة، الأحد.

وكشفت عضو وفد نساء الجبهة الثورية، إنعام هارون، عن تسليمهم مذكرة لعضو مجلس السيادة مالك عقار، بشأن ضرورة تنفيذ مشاركة المرأة حسبما نصّت عليه الوثيقة الدستورية واتّفاق جوبا لسلام السودان، والنظام الأساسي لتنظيمات الجبهة الثورية.

والأحد، التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، وفد نساء الجبهة الثورية.

وبحث اللقاء أهمية تنفيذ نسبة الـ ٤٠٪ لمشاركة المرأة في مؤسسات السلطة الانتقالية.

وأوضحت إنعام أنّ عضو مجلس السيادة ، وعد بتنفيذ ما جاء في مذكرة أمانة المرأة بالجبهة الثورية ، خاصة فيما يتعلّق بمشاركتها في المجلس التشريعي القومي ومجالس الولايات.

وأضافت” اللقاء أمنّ على ضرورة الإسراع في استئناف التفاوض ، لإستكمال عملية السلام الشامل بالبلاد”.

باج نيوز