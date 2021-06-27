تجمّع المهنيين السودانيين يوجّه رسالة إلى السلطة الانتقالية





دعا تجمّع المهنيين السودانيين، السلطة الانتقالية إلى اتّخاذ ما يلزم لضمان تعجيل تنفيذ الأحكام بحق المدانين، مطالبًا في الوقت ذاته بالإسراع في جلب بقية المجرمين ومن حرضوهم للمثول أمام العدالة.

والأحد، أصدرت المحكمة الخاصة باغتيال الشهيد حسن محمد عمر، في السودان، بإعدام المتهم أشرف الطيب عبد المطّلب الشهير بـ”أبو جيقة” بالإعدام شنقًا.

وأشار تجمّع المهنيين السودانيين إلى أنّ هناك ملفات كثيرة من الشهداء منذ 1989، تدعو إلى الإنصاف ومعاقبة من سلبهم حقهم في الحياة.

وأضاف” ما زال قتلة الشهيد أحمد الخير لم يلقوا عقابهم بعد عام ونصف من إدانتهم”.

وأوضح التجمّع في بيانه أنّ التسويف في تنفيذ هذه الأحكام لا معنى له ولا يؤدي إلاّ لمزيد من الاحتقان.

والأحد، أصدرت المحكمة الخاصة باغتيال الشهيد حسن محمد عمر، بإعدام المتهم أشرف الطيب عبد المطّلب الشهير بـ”أبو جيقة”.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز