“كاف” يضع الأندية السودانية في ورطة بقرارات جديدة





قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسمياً ‏بدءًا من الموسم القادم عدم السماح لأي نادٍ يصل إلى الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا اللعب إلا في ملعب مصنف من المستوى الأول، وكذلك حال استضافة أي نادٍ يصل للعب في السوبر الأفريقي .

وتم تصنيف الملاعب في أفريقيا إلى 4 مستويات، المستوى الرابع يسمح له باستضافة مباريات السيدات، والمستوى الثالث يسمح للأندية باستضافة مباريات الأدوار التمهيدية .

وحدد CAF يوم 14 يوليو آخر موعد للاتحادات التي لم يعتمد ملاعبها لإرسال آخر التقارير مدعمة بالصور ومقاطع الفيديو، ويوم 21 يوليو سيعلن CAF الموافقة من عدمها على استضافة هذه الملاعب لتصفيات كأس العالم مع إمكانية أن يتم التفتيش إذا لزم الأمر .

ووضع قرار كاف الجديد الأندية السودانية في ورطة كبيرة في ظل عدم وجود ملعب مصنف في السودان حالياً غير ملعب الهلال الذي تم وضعه في التصنيف الثالث الذي يحق له استضافة الأدوار التمهيدية فقط وبالتالي ستواجه الأندية السودانية خطر إقامة مبارياتها خارج السودان حال بلوغها دور المجموعات.

صحيفة الصيحة