التربية بالخرطوم تُشكِّل لجنة تحقيق في قضية إجلاس أجانب لامتحانات الشهادة





أصدر مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية إجلاس طلاب أجانب بمحلية جبل أولياء في امتحانات الشهادة السودانية.

وتم تشكيل اللجنة من الأستاذ بابكر بخيت رئيساً، عبد الكريم حسن عضواً، بجانب عضوية كل من ممثل شؤون العاملين وممثل الإدارة القانونية بالوزارة.

وبحسب القرار، فإنّ مهام اللجنة تتمثل في التقصي في أسباب تسجيل الطلاب والطالبات المعنيين بالمدارس المعنية والتحقيق مع إدارات المدارس المعنية، والتحقيق مع إدارات التعليم وشؤون الطلاب والامتحانات بالمحليات والولاية وكل من له صله بالقضية.

وطالب القرار بأن ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير العام للوزارة خلال (3) أيام من تاريخ تشكيلها، ونوه القرار إلى أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في أداء مهمتها.

وفي السياق، أصدر رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية بالولاية، مدير المرحلة الثانوية، بابكر بخيت، قراراً بإيقاف عدد من مديري المدارس المخالفة للوائح إجلاس الطلاب الأجانب من أعمال الامتحانات فوراً وهم مدير مدرسة حمود الفاضل الثانوية بنين بمحلية جبل أولياء ومدير مدرسة لواء العلم الخاصة للبنات بمحلية جبل أولياء ومدير مدرسة الملك فهد الخاصة للبنين بمحلية بحري ومدير مدرسة الملك فهد الخاصة للبنات بمحلية بحري ومدير مدرسة النهضة الثانوية بنين بمحلية جبل أولياء.

الخرطوم – ابتسام حسن

صحيفة الصيحة