القطاع الرياضي للمريخ وتأجيل المباريات..باني يكشف الموقف لـ”باج نيوز”





كشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، الفاتح باني، عن أنّه سيتمّ التعامل مع القطاع الرياضي الجديد لنادي المريخ، فيما يتعلّق بإجراءات المباريات والاجتماع الفني.

وقال الفاتح باني في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، إنّ الخطو تجئ تنفيذًا لقرارات اتحاد كرة القدم السوداني الأخيرة بشأن أزمة نادي المريخ.

وأضاف” اللجنة المنظمة ملزمة بتنفيذ قرارات اتحاد الكرة”.

وأوضح باني أنّ التعديل الذي جرى على مباريات الدوري الممتاز، يأتي بطلبٍ من السلطات.

والأثنين، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن اعتماد القطاع الرياضي لنادي المريخ برئاسة خالد أحمد المصطفى، ونائبه هيثم الرشيد.

ويعيش نادي المريخ مرحلة انتقالية بعدما قرّر اتحاد الكرة السوداني تسيير المجلس المنتخب الأمور الإدارية حتى إجراء جمعية عمومية انتخابية قبل الخامس من سبتمبر المقبل.

باج نيوز