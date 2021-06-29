تجمع المهنيين السودانيين يصدر بيانا حول مواكب 30 يونيو





تجمع المهنيين السودانيين

#بيان

ندعو جماهير شعبنا الثائرة للمشاركة الواسعة في مواكب الغد، الثلاثين من يونيو، مواصلة تمسكها بمطالب حراكها المجيد في الحرية والسلام والعدالة، وعبر سلميتها التي لم ولن تنحرف عنها، تأكيدًا لحيويتها وفاعليتها حتى بلوغ غاياتها المعلنة.

طرحنا في تجمع المهنيين السودانيين حملة قومية محورها قضية العدالة والمحاسبة، وأهمية الدفع بها وخصوصًا على خلفية استمرار الانتهاكات بحق الثوار، وحوادث الاغتيالات الأخيرة والاعتداءات على الثوار وفعالياتهم، والبطء الشديد في التصدي لمطلوبات العدالة، من تكملة مؤسسات السلطة القضائية وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية والإصلاح القانوني إلى جانب اتخاذ خطوات حاسمة باتجاه مجرمي النظام المخلوع سواء بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أو بشأن تسريع ملفات جرائمهم الأخرى، هذا إلى جانب التصدي لانتهاكات مجزرة فض الاعتصام وعزل المسؤولين عنها من مواقعهم كشرط لازم لفتح طريق المحاسبة عن هذه الانتهاكات، ونرى أن تكون لهذه المطالب هي الأولوية في شعارات مواكب الغد وفي إطار التنسيق المستمر مع تجمعات أسر الشهداء ولجان المقاومة وبقية الأجسام الثورية الأخرى.

شعبنا الأبي

لقد أصبح الثلاثين من يونيو يومًا خالصًا للثورة السودانية استردته من براثن النظام المخلوع وطهّرته بمليونياتها خلال العامين الماضيين من رجس انقلابهم المشؤوم، ولا مجال اليوم لفلول نظامهم لمحاولة تلويثه بأوهامهم أو رفع سعيهم الخبيث على أسنة مطالب الثورة، ووعي شعبنا وثواره قادر على عزل مخططاتهم لاختطافه أو دس أجنداتهم فيه، وستكون مواكب الغد هزيمة أخرى لهم، ليعلموا أن تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم، التي سيخرج لتأكيدها غدًا، هي ذاتها التي خرج لاقتلاعهم من أجلها؛ لا مكان لهم بين صفوف الثائرات والثوار، وشعبنا لن يعود للوراء..

نهيب بالسلطة الانتقالية وأجهزتها المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية حق التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالب المتظاهرين، فثورة شعبنا ماضية ومتمة أمرها ولو بعد حين..

إعلام التجمع

29 يونيو 2021

تجمع المهنيين السودانيين