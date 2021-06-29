الحركة الإسلامية السودانية تصدر بيانا حول المشاركة في حراك 30 يونيو





بسم الله الرحمن الرحيم

الحركة الإسلامية السودانية

بيان حول المشاركة في حراك ٣٠ يونيو

إلى الشعب السوداني الأبي:

لقد ظللتم رغم تعمد حكومة الفترة الانتقالية إهدار الموارد واستضعاف الناس وقهر الشرفاء وظلم الابرياء وانخذالٍ عن تقديم أبسط الحقوق والخدمات والتضييق عليكم لأكثر من عامين من الامتحان والابتلاء والتمحيص، وانتم صابرون صامدون، منكفئون على جراحكم من أجل أمن الوطن وسلامة أهله.

ولقد ظلّت الحكومة القائمة تزيد الرتق فتقاً دون مبالاة ولا تدابير حكيمة حتى مزّقت عباءة صبركم وهتكت ستر الأسر المتعففة وكسرت الأنفس بمسغبةٍ وجوع ، وتخلّت عن واجباتها في حماية امنــــكم وسلامة ارواحكـــــــــم وممتلكاتكم كما تخلت عن تقديم الخدمات الاساسية حتى انهارت كل مرافقها، فما بقي لكم عذر بعد اليوم في الصمت وما بقي في معين الصبر مثقال، و يتوجّب عليكم الخروج لانهاء هذا الكابوس الذي أرّق المضاجع وافزع الآمنين،

إنّ الحركة الاسلامية وإيماناً منها بدورها وامتدادها في المجتمع وإرثها في مضمار التضحيات تحث كل عضويتها للخروج غداً الأربعاء ٣٠ يونيو في كل بقاع السودان والّا ترجع إلى بيوتها وأماكن عملها حتى تُسقط هذه الحكومة الفاشلة وتزيل هذا الغم الجاثم علي صدور أهل السودان، وتدعو عضويتها لتسخير كل جهد مستطاع لاجل ذلك يدا بيد مع كل التيارات والجماعات والفئات الداعية لاسقاط هذا الحكومة الفاشلة..

وتدعو الحركة الاسلامية كافة منسوبيها وعضويتها للتعبير بقوة وثبات عن مواقفهم ، وتجنب الاستفزازات التي تشغلهم عن تحقيق هدفهم ، وحماية الانفس والممتلكات، كما تدعو الاجهزة الأمنية لتحمل مسؤلياتها كاملة في حماية البلاد وتأمين حق التظاهر السلمي ورد المخربين ، فما عاد في الامر متسع لمزيد من التراجع والتقهقر و الانخداع والانكسار .

وتؤكد الحركة الاسلامية علي موقفها المعلن بأنها لن تشارك في السلطة خلال الفترة الانتقالية ، وستكون حريصة علي المدافعة عن حقوقها وازالة المظالم التي لحقت بعضويتها ومساندتهم لممارسة حقوقهم الدستورية تحت ظل حكومة الكفاءات التي يجب أن توكل اليها مهام تصريف الاعمال وتحسين معاش الناس واعادة هيبة الدولة وبسط الامن والحريات والاعداد للانتخابات ، وسوف لن تتواني الحركة في تقديم يد العون لحكومة الكفاءات بالكوادر الفنية والادارية التي تعين علي رفع العنت والمسغبة عن المواطن.

حفظ الله البلاد والعباد

الامانة العامة للحركة الاسلامية السودانية

الخرطوم

٢٩ يونيو ٢٠٢١م

#مليونية_30_يونيو