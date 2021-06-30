الدقير: مبادرة حمدوك وثيقة إدانة بحق مجلس شركاء الفترة الانتقالية





وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخطوة الإيجابية، وقال نؤيدها وندعو إلى حوارٍ موضوعي حولها بغرض التوافق على برنامج لتنفيذ مهام الانتقال.

وأضاف الدقير بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الأربعاء، أنّ المبادرة تتطلّب من الجميع تقديم الجوهري على الثانوي، وتوحيد الإرادة السياسية.

وأردف” المبادرة تمثّل وثيقة إدانة لشركاء إدارة الفترة الانتقالية، لأنّ ما ورد فيها كان الواجب أنّ يتمّ تنفيذه خلال الفترة الماضية”.

وحول احتجاجات الشرطة يوم الأثنين بالساحة الخضراء، قال الدقير إنّ ما حدث في ساحة الحية من بعض عناصر الشرطة له جانبان، الأوّل يتعلّق بوجود تحريض سياسي من قوى النظام البائد، والثاني بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منسوبو الشرطة مثل بقية موظفي الخدمة العامة الذين تتقاصر مرتباتهم أمام الغلاء الطاحن.

باج نيوز