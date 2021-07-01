جادين يشارك في مؤتمر النفط والطاقة بدولة جنوب السودان





أكد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد على أهمية تطوير آفاق التعاون النفطي بين البلدين وذلك لما يربط بينهما من مصير مشترك في الصناعة النفطية يتمثل في المعلومات النفطية والحقول والمنشآت النفطية القائمة والخدمات النفطية .

جاء ذلك لدى مخاطبته فعاليات المؤتمر الرابع للنفط والطاقة بدولة جنوب السودان الذي أقيم تحت شعار “جنوب السودان النفط والطاقة” بمشاركة وزراء البترول وشركات البترول العاملة في حقول دولة جنوب السودان والمستثمرين والذي عقد في الفترة من 29-30 يونيو 2021 .

وركز المؤتمر في نسخته الرابعة على فرص الاستثمار المتاحة ومشاريع الطاقة وتسريع عمليات الانتاج والاستكشاف في المناطق الجديدة في جنوب السودان والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية في دولة جنوب السودان حيث شارك وزير الطاقة والنفط بوفد ضم المهندس عبدالله الحاج مدير الاستكشاف والانتاج النفطي والمهندس أيمن أبو الجوخ مدير عام شركة سودابت والمهندس محمد عبدالله مدير المكتب التنفيذي الوزاري .

وأوضح جادين أن السودان يشهد تغييرا كبيرا بثورة ديسمبر المجيدة مما أتاح له الانفتاح نحو العالم ومكن القيادة من فتح باب التعاون بصورة كبيرة وإزالة كل المعوقات من قبل النظام السابق ،وأن البلدين لديهما علاقات أزلية وإنسانية ومصير مشترك كشعب واحد في بلدين.

وأعتبر جادين أن الصناعة النفطية واحدة من الآليات القوية والمهمة التي تربط بين البلدين، مشيراً للتعاون الحالي بين البلدين في عمل الفرق المشتركة في برنامج تطوير التعاون في الصناعة النفطية في مجالات الاستكشاف والانتاج والاستشارات والمنشآت وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.

وأبان جادين أن السودان لديه طموحا وسعيا حثيثا لزيادة الانتاج النفطي والغاز والكهرباء من خلال المشاريع التي طرحت في مؤتمر باريس ، متوقعاً أن تشهد حراكا في مقبل الأيام والتي تاأتي أُكلها لصالح الدولتين في إطار تبادل المنافع المشتركة مهنئاً دولة جنوب السودان بزيادة الانتاج النفطي من مربع (5A) حقل ثارجاث والذي ينتج (16,000) برميل يومياً.

سونا