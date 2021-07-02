وصفت الخطوة بأنها امتداد لسياسات النظام المخلوع .. شبكة الصحفيين السودانيين تُدين حجب مواقع إلكترونية





أدانت شبكة الصحفيين السودانيين حظر مواقع الإلكترونية بقرار من نيابة المعلوماتية ووصفت الخطوة امتداد لسياسات النظام السابق وحكومة المخلوع عمر البشير.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان تحصل (باج نيوز) على نسخة منه (تابعنا بكل أسف، ما قامت به نيابة المعلوماتية من حجب لعدد من المواقع الإلكترونية بتوجيه من النائب العام) وأضافت (للأسف الشديد فقد بررت نيابة المعلوماتية قرارها بما هو أسوأ عندما ذكرت بأن الحجب جاء من أجل السلامة العامة والطمأنينة وأنه سيستمر حتى ينضبط الرأي العام).

وأكدت الشبكة أنها اعترضت على قانون المعلوماتية فور صدوره لجهة أنه يحتوي على حمولة قمعية ثقيلة، وتقييد للحريات، وبطش بالمخالفين، و قالت (ها هو ما ذهبنا إليه يتحقق الآن بحجب بعض المواقع الالكترونية لمجرد الاختلاف والنقد وأضافت (يؤسفنا أن من يحكمون باسم الثورة الآن يفرغون الثورة من كل محتوى لها، ليقدموا صيغة شمولية ديكتاتورية هي في حقيقتها امتداد لحكومة الطاغوت عمر البشير.

وأشارت إلى أن ما حدث لا ينفصل عن ما ذهبت إليه نيابة المعلوماتية من قرار قضى بحظر بعض المواقع الإلكترونية، عن ما جرى خلال موكب 30 يونيو من مطارة واعتقال لبعض الصحفيين من منسوبي صحف وقنوات فضائية من قبل لجنة التفكيك وقالت إنها بدأت تتجاوز دورها وتظهر كحالة تقف فوق الدولة، ونوهت الشبكة إلى أن ما يجري أعاد للأذهان سنوات القمع والارهاب في زمن الطاغية البشير، وقالت الشبكة (بمثلما تصدينا في الشبكة لذلك الإرهاب، فإننا سنستمر في ذات الرسالة.. الصحافة الحرة باقية والطغاة إلى زوال).

باج نيوز