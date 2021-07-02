عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 2 يوليو 2021





السوداني

حمدوك: الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بجدرة ومهنية عالية

ياسر العطا يجري اتصالات لتحقيق توافق واسع

أسر الشهداء: دعوة الشعبي للعفو”استهبال”

وزير الطاقة يكشف لـ”السوداني” أسباب الزيادة الجديدة لأسعار الوقود

تأمين الرعاة والمزارعين من خطر الجفاف والتصحّر لـ”5″ سنوات

الانتباهة

ضبط طالب كشف امتحان اللغة الإنجليزية بالقضارف

زيادة أسعار النزين إلى 1.440 للجالون والجازولين 1.372 جنيهًا

“الانتباهة” تنشر حصيلة الموقوفين من عصابات”النيقرز” خلال موكب 30 يونيو

السودان يطلب مؤازرة روسيا والنرويج بملف سدّ النهضة

مزاد سادس لبيع النقد الأجنبي بسعر 446 للدولار

الخارجية تهاجم خطاب إثيوبي لمجلس الأمن بشأن سدّ النهضة

التيّار

زيادات جديدة في أسعار الوقود

النائب العام يكشف لـ”التيّار” أسباب حجب المواقع الإلكترونية

مركزيّ الحرية والتغيير يجيز ترشيحات رئيس القضاء

إقالة مدير الإذاعة والتلفزيون بجنوب دارفور

انقسامات في 5 ولايات يعطّل تشكيل التشريعي

الصيحة

رئيس بعثة”يونيتامس” يزور كاودا اليوم ويلتقي عبد العزيز الحلو

“الثورية”: يقظة الأجهزة الأمنية أجهضت مخططًا لخلايا النظام البائد لإثارة الفوضى

زيادة جديدة في أسعار الوقود والشيوعي يؤكّد وجود مافيا تسيطر على البترول

والي شمال دارفور: لولا وطنية وتفاني”حميدتي” لما تحقق سلام جوبا

بدء محاكمة”27″ من منسوبي الأمن الشعبي بـ”الأحد”