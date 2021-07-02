وزير النقل يعلن استئناف خط القطار من الخرطوم، عطبرة، جبيت، بورتسودان





أعلن المهندس ميرغني موسى عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم، عطبرة، هيا، جبيت، بورتسودان، لأول مرة منذ ستة عشر عاماً.

وتأتي عودة القطار ضمن المساعى الحثيثة من وزارة النقل لإحياء دور السكة حديد، لربط الولايات ببعضها وبتكلفة اقتصادية وخدمات متكاملة.

وأضاف الوزير في حسابه على فيس بوك، ان الرحلة الإستطلاعية الأولى ستكون يوم الثلاثاء المقبل من مدينة بورتسودان لمعرفة حجم الطلب وتحديد أيام الرحلات.

وأعرب المهندس ميرغني موسى عن شكره لوالي ولاية البحر الأحمر الذي أبدي رغبة في التعاون، وفي تقديم كل الدعم والسند اللامحدود لإنجاح الرحلة ومن ثم الاستمرارية لباقي الرحلات.

وأكد موسى ان هذه العودة تشكل جزءاً ضئيلاً من التعهدات التي قطعناها لهذا الشعب، ولمحة وفاء للشهداء، وتضحيات بحق الثورة.

ووعد بالتغيير، وبشارة محمولة على سكة العودة إلى المحطات الأليفة، والتي نعمل على إنفاذها بكل ما أوتينا من قدرة.

السوداني