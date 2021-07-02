حمدوك: الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بجدارة ومهنية عالية





قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، إن الشرطة أثبتت جدارة ومهنية عالية في التعامل مع المتظاهرين خلال مواكب 30 يونيو الماضي، وتعاملت بكل احترافية، معرباً عن تمنياته لأفراد من الشرطة الذين تعرضوا للإصابة بعاجل الشفاء.

وشدد حمدوك لدى لقائه بمقر مجلس الوزراء امس بوزير الداخلية الفريق اول عز الدين الشيخ والمدير العام للشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم على اهتمام الحكومة بدعم الشرطة وأفرادها.

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على الدعم وعلى المقابلة التي ترفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، مؤكداً أن يوم 30 يونيو الماضي، كان مفصليا ومهما في تاريخ الشرطة لوجود خطط لزعزعة الامن والاستقرار وإحداث تخريب وبلبلة، موضحاً أن قوات الشرطة اجتازت الاختبار بنجاح وفوتت الفرصة على المخربين لان الشرطة تمتلك الخبرة والارث الذي يمكنها من تحمل المسؤولية والقيام بمهامها على أكمل وجه .

السوداني