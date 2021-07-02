مدير شركة السكر يكشف عن خطأ قانوني بقرار إقالته





كشف المدير العام لشركة السكر السودانية المقال اسحق محمد ابراهيم، عن خطأ إداري وقانوني صاحب قرار إقالته من قبل وزير الصناعة ابراهيم الشيخ .

وأبدى المدير المقال في خطاب لوزير الصناعة عدم ممناعته من الغاء منصبه، وطالب الوزير بعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار .

وأوضح أن تعيينه في وظيفة المدير العام للشركة بواسطة مجلس إدارة الشركة والذي انعقد في 13 يناير من العام الحالي كما تم إيداع ذلك القرار مع قرارت تكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية لدى المسجل التجاري . بجانب تقديم المدير إقرارا موثقا بقبول التعيين وعلى الشركة إيداع ذلك القرار لدى المسجل التجاري .

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