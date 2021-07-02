حكومة الخرطوم تكشف تفاصيل استيعاب عمال النظافة بالخدمة





قال مدير ديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم آدم نور الجليل إن استيعاب عمال هيئة النظافة بالولاية سيتم وفقا لقانون شؤون الخدمة للعام 2007 ولوائح الخدمة المدنية للعام 2015 بمختلف الوظائف والدرجات.

وأوضح آدم أن حملة الشهادة السودانية سيتم استيعابهم بالدرجة (14)، فيما سيتم استيعاب حملة الشهادة الجامعية والدبلومات في الدرجة التاسعة، لافتاً إلى أن احتساب الخبرات سيتم بعد مضي 6 أشهر من تاريخ التعيين، بينما يتم استيعاب العمال بالدرجة الوظيفية (17) تحسب سنوات الخدمة ليتم ترفيعه للدرجة الأعلى.

وأصدر والي ولاية الخرطوم، ايمن خالد نمر، توجيهاً للمدير العام لوزارة المالية بالتصديق بالمنحة الإضافية لعمال النظافة بولاية الخرطوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما وجه باستمرار المنحة لشهر يونيو.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بحصر كافة العاملين المراد استيعابهم وأنه من بينهم فئة كبار السن الذين ستتم تسوية مستحقاتهم المالية من قبل مكتب العمل، وذكر آدم أن الأجانب سيتم التعامل معهم بنظام التعاقد.

من جهته قال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم عمر إن اللجنة التي شكلها والي ولاية الخرطوم بشأن استيعاب العاملين في هيئة النظافة قد فرغت من أعمالها وأنها شرعت في استكمال عملية الاستيعاب في كافة محليات الولاية السبع سواء أكان داخل الهيئة أم خارجها، مشيراً إلى أن كل من يستوفي الشروط سيتم استيعابه وفق الدرجات الوظيفية والخبرات السابقة و سينال حقوقه بالكامل من حيث الدرجة والخبرات.

السوداني