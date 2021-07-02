اجتماع لمديري التعليم بالمحليات للترتيب للعام الدراسي الجديد





ترأس مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس، الأستاذ حمزة الفحل، أمس، اجتماع ضم مديرو التعليم بالمحليات بهدف الترتيب للعام الدراسي المقبل وإحصاء المدارس المجففة وامكانية ربطها بتنفيذ سلم التعليم الجديد “إضافة المرحلة المتوسطة”.

واوضح حمزة وفق ( سونا) أن الاجتماع اتفق على أن ترفع رؤية الولاية حول تنفيذ المرحلة المتوسطة واستضافة المدارس الإبتدائية لتلاميذ المرحلة المتوسطة.

وأبان مدير الإدارة أن شكل الإدارة الجديد للمرحلتين يصبح ، مدير ووكيل للأساس وآخر للمدرسة المتوسطة ويُميز التلاميذ بالزي المدرسي وطابور الصباح، وتأتي هذه الترتيبات استعدادا للعام الدراسي الجديد .

وأكد حمزة انه سيتم الإستفادة من معلمي الصف الثامن المتخصصين في تدريس الصف الأول متوسط و الاستفادة من المكان لإعطاء الفرصة لتنفيذ المباني للمرحلة المتوسطة.

( كوش نيوز)