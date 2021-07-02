الهلال يواجه الأهلي شندي في بطولة الممتاز





يعود الهلال لعجلة التنافس المحلي في بطولة الدوري الممتاز مساء هذا اليوم، حيث سيلعب الهلال مواجهة مهمة أمام فريق الاهلي شندي وهي المواجهة التي تم تأجيلها من يوم الاربعاء إلى اليوم الجمعة، ويخوض الأزرق مباراة اليوم في قمة المعنويات بعد التأهل للدور ربع النهائي في منافسة كأس السودان على حساب الشرطة ابو حمد، ومن المنتظر أن يواصل الجهاز الفني للهلال منح اللاعبين مجموعة من الفرص خلال مباراة اليوم، حيث يتوقع أن يدفع ريكاردو بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة إيجابية امام الشنداوية، حيث يتوقع أن يحتفظ النجم سليم برشاوي بمقعده كأساسي خلال مباراة اليوم برفقة عدد من اللاعبين الذين خاضوا مواجهة كأس السودان الاخيرة.

ويمتلك الهلال في رصيده (40) نقطة في المركز الثاني خلف المريخ المتصدر برصيد (41) نقطة، بينما يعاني الاهلي شندي هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز وللفريق (20) نقطة فقط كما أنه يعاني للبقاء في المنافسة خلافا للمواسم السابقة التي كان فيها الفريق ندا قويا للهلال والمريخ.

السوداني