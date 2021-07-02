الشرطة تحتسب شهيد الواجب الرقيب “خالد إدريس”





احتسبت الشرطة السودانية اليوم، شهيد الواجب رقيب فني/ خالد إدريس، أحد منسوبي شرطة ولاية القضارف أثر إصابته في أحداث مظاهرات 30 يونيو الماضي أثناء أداء واجبه ضمن قوة التأمين.

وأكّدت قوات الشرطة، أنّها ماضيةٌ في أداء واجباتها في حفظ الأنفس والممتلكات العامة والخاصة ومنع ومكافحة كافة الجرائم الجنائية والمظاهر السالبة.

وتضرّعت رئاسة قوات الشرطة للمولى عز وجل أن يتقبّل الشهيد في أعلى الجنان، وتقدمت بصادق التعازي وعظيم المواساة لعموم أهله وذويه وأسرته الصغيرة وزملائه.

السوداني