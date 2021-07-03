سوداكال يمنع قادة القطاع الرياضي لنادي المريخ من الدخول للاستاد للإشراف على مباراة الفريق مع توتي





منع ممثلو رئيس نادي المريخ الموقوف أدم سوداكال أعضاء القطاع الرياضي للنادي من دخول الاستاد (القلعة الحمراء) للإشراف على مباراة الفريق مع نادي توتي في الدوري الممتاز.

وتم منع القطاع الرياضي من الدخول لاستاد المريخ الذي يشهد مباراة الفريق مع توتي بعد قليل، ويضم القطاع الرياضي خالد أحمد المصطفى وهيثم الرشيد وحاتم محمد أحمد، ومجدي أشانتي.

وقال حاتم محمد أحمد لـ (باج نيوز) إنهم في انتظار مراقب المباراة للتعامل مع ممثلي رئيس النادي الموقوف بعد أن تم منعهم من دخول الاستاد.

باج نيوز