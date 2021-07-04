انتخاب السودان لعضوية اللجان الفنية للمنظمة العربية للطيران المدني





– شارك السودان فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية للمنظمة العربية للطيران المدنى رقم (26) التي عقدت بمقرها بالرباط- المغرب فى الفترة من 1-2 يوليو الحالى.

وقال السيد إبراهيم عدلان مدير عام سلطة الطيران المدنى رئيس وفد السودان المشارك أن السودان ممثلاً فى سلطة الطيران المدني قد نال عضوية كل اللجان الفنية التى تم انتخابها أبان الاجتماعات وهى لجان النقل الجوى ، الأمن، السلامة والبيئة،وذلك لأول مرة منذ ربع قرن من الزمان.

وتعتبر المنظمة العربية للطيران المدنى منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف الى توثيق التعاون بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى، وقد تم إنشاؤها فى عام 1996 .

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