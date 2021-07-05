المؤتمر السوداني يوجه القطاع القانوني بمقاضاة مروجي الشائعات ضد قياداته





اتهم حزب المؤتمر السوداني جهات وأفراد لم يسمهم، باختلاق إشاعات وافتراءات وأخبار وصفها بـ المغلوطة في الحزب وقياداته وعضويته بصورة راتبة في شكل حملات ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ بداية الفترة الانتقالية، ووجه في الوقت ذاته القطاع القانوني بالحزب للشروع فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمروجي الأخبار المختلفة وأكد المؤتمر السوداني تزايد وتيرة الشائعات في الآونة الأخيرة ورأى أنها تهدف الى ضرب وحدة وضعضعة قوى الثورة، وأكد الحزب سعيه الى وضع استراتيجيات يتم التوافق حولها للتصدي لمثل هذه الحملات المضللة.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان له أمس: نحن مع ضرورة المشاركة الجماهيرية الواسعة في كل قضايا الفترة الانتقالية ومع الروح النقدية الساعية لتوضيح أية أخطاء ومعالجتها، ونسعد بمراقبة الجماهير لمواقف حزبنا وتقييمها، لكننا نرى أن سلوك طريق الإشاعات والأكاذيب – الموجهة ضد حزبنا وضد هياكل السلطة الانتقالية وشاغليها وكل قوى الثورة الداعمة لنجاح الفترة الانتقالية في تحقيق أهدافها – يشير بوضوح لجهات تعمل على استخدام مطية الإشاعات والأكاذيب بغرض ضعضعة قوى الثورة وضرب وحدتها التي كانت ومازالت السلاح الناجع لإنفاذ إرادة الثائرات والثوار.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة