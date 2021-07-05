قيادي بالتغيير: حسم الخلافات حول حصة لجان المقاومة بالمجلس التشريعي





كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة عن حسم نصيب لجان المقاومة بالمجلس حيث تم الاتفاق على منحها 14 مقعداً من جملة مقاعد ولاية الخرطوم وأقر في الوقت ذاته بوجود إشكاليات بخمس ولايات حول تشكيل المجلس التشريعي تضم القضارف وسنار والبحر الأحمر بجانب ولايتي النيل الأبيض والأزرق ، وأكد أن هنالك محاولات لمعالجة الأمر ولفت إلى أن هنالك ما لا يقل عن 13 ولاية حسمت أمرها ، وجدد حضرة في تصريح لـ(الجريدة) تأخر المكون العسكري في الدفع بقائمة مرشحيه، وأردف: على الرغم من المجهودات التي قامت بها الحاضنة السياسية بجانب عدم تسليم لجان المقاومة لقائمتها، وأشار إلى أن كل ولاية ستشارك ب4 مقاعد كحد أدنى ونفى وجود أي خلافات حول تشكيل المجلس التشريعي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة