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شاهد بالصور.. عارضات أزياء سودانيات يشعلن حفل بالخرطوم ويسحرن الأسافير بمواقع التواصل

2021/07/06
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عارضات ازياء

شهد فندق السلام روتانا بالعاصمة السودانية الخرطوم أروع مهرجان لحفل عرض أزياء شهدته البلاد والذي قامت بتنظيمه الخبيرة نيرمين قرقفي للموسم الثاني على التوالي.

عارضات ازياء3

وبعد النجاح الباهر الذي حققه المهرجان الأول, جاء المهرجان الثاني أكثر روعة حيث شهده عدد من نجوم الفن والمجتمع السوداني الذين سجلوا إشادات واسعة بالتنظيم والمشاركة الجميل من عارضي وعارضات الأزياء وأصحاب التصاميم.

عارضات ازياء2

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بصور الحفل والعارضات المشاركات فيه.

عارضات ازياء

حيث أشعلن عارضات الأزياء المشاركات في المهرجان الضخم السوشيال ميديا ومواقع التواصل, حيث تسابقت صفحات مواقع التواصل وخصوصاً فيسبوك على نشر صور العارضات اللائي سحرن الأسافير بأناقتهم وأطلالتهم الجميلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2021/07/06
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‫2 تعليقات

  2. تشبه بالغرب الكافر ليس الا ونوع من العبط والهبل
    لكن هذه مدنية حمدوك
    الله لا كسبكم ولا بارك فيكم
    كيف يعم الرخاء والامن ونحن نعصي الله ليلا ونهارا ونجاهر بالمعصية
    الحمد لله الذي جعل الصبور اسم من اسمايه الحسني لعنا نتوب ونرجع الي الله

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