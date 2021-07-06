شاهد بالصور.. عارضات أزياء سودانيات يشعلن حفل بالخرطوم ويسحرن الأسافير بمواقع التواصل





شهد فندق السلام روتانا بالعاصمة السودانية الخرطوم أروع مهرجان لحفل عرض أزياء شهدته البلاد والذي قامت بتنظيمه الخبيرة نيرمين قرقفي للموسم الثاني على التوالي.

وبعد النجاح الباهر الذي حققه المهرجان الأول, جاء المهرجان الثاني أكثر روعة حيث شهده عدد من نجوم الفن والمجتمع السوداني الذين سجلوا إشادات واسعة بالتنظيم والمشاركة الجميل من عارضي وعارضات الأزياء وأصحاب التصاميم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بصور الحفل والعارضات المشاركات فيه.

حيث أشعلن عارضات الأزياء المشاركات في المهرجان الضخم السوشيال ميديا ومواقع التواصل, حيث تسابقت صفحات مواقع التواصل وخصوصاً فيسبوك على نشر صور العارضات اللائي سحرن الأسافير بأناقتهم وأطلالتهم الجميلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين