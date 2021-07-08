بيان ناري لرئيس المريخ ردا على تسليم مباني النادي





وصف رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، خطوة استلام مباني النادي والستاد والمكتب التنفيذي ، التي تمت صباح اليوم الخميس عن طريق الشرطة بإشراف لجنة ثلاثية كونها رئيس مجلس الرياضة بولاية الخرطوم، بالاستخدام الجبري للقوة، رافضا مبدأ تسليم مباني النادي.

ووصف في بيان مطول أصدره صباح اليوم، تدخل رئيس مجلس الرياضة بالطرف الثالث في الملف الإداري لنادي المريخ.

وقال سوداكال في بيانه: “تسلمنا صباح اليوم الخميس الموافق 8 يوليو/تموز 2021، خطابا صادرا من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف بولاية الخرطوم وقد أشار في قراره بالنمرة 66 في استناده على المادة 8 (ف/ل/م) من قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم حيث قام زير الشباب والرياضة المكلف بولاية الخرطوم بموجب ذلك القرار بتكون لجنة ثلاثية لاستلام أصول نادى المريخ وتسليمها للجنة المعينة من الاتحاد السوداني لكرة القدم وقد اصطحبت اللجنة المكونة من الوزير قوة من الشرطة لتنفيذ الاستلام بالقوة الجبرية وبقوة السلاح”.

وأضاف البيان بحسب موقع كوووورة : “نشير إلى أنه سبق لوزير الرياضة الولائي في عهد حكومة السودان أن أصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي المريخ وتعيين لجنة تسيير استند فيه على ذات المادة 8”.

وقال إن تلك المادة معيبة، ومتعارضة مع قانون الرياضة لسنة 2016 ومتعارضة مع نظام النادي الأساسي لسنة 2019، ومتعارضة مع نظام الاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017 ومتعارضة مع نظام الفيفا وجميع النظم التي تنادي باستقلالية الهيئات الرياضية القومية التي لديها ارتباط بهيئات رياضية دولية.

‏ وواصل: “وعليه فإن نادي المريخ هيئة رياضية ذات استقلالية بموجب نظامه الأساسي المجاز في 19 أكتوبر/تشرين أول 2019 والمؤكد في 3 أكتوبر 2020 كما أن نادي المريخ هيئة رياضية قومية ذات ارتباط دولي وعليه لن ننصاع في مجلس الإدارة لقرارات الوزير الولائي المكلف بولاية الخرطوم بتسليم مقار النادي الستاد والمكتب التنفيذي ودار النادي”.

وأكد رئيس المريخ أنه ليس من صلاحيات الوزير المكلف بولاية الخرطوم ولا من اختصاصاته تكوين لجنة لاستلام مباني النادي، وأنه ليس جهة نيابية أو قضائية لكي يأمر الجهات الشرطية بتنفيذ قراره المعيب قانونياً بقوة السلاح.

وأكد أن المجموعة التي سعت لهذا الفعل ارتكبت خطأ كبيرا وأن النادي سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ويعضد تلك المخاطبة بالخطابات التي تؤكد تدخل الطرف الثالث من جانب وزير الرياضة المكلف بولاية الخرطوم ومن جانب الاتحاد.

واستطرد:”نحن في مجلس المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال نؤكد أننا لن ننصاع لهذا القرار الذي يعتبر تدخل طرف ثالث مزدوج”.

وواصل:”مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال يعتبر أن قرارات الوزير المكلف كأنها لم تكن ولن ينصاع إليها وسيلجأ النادي مباشرة للفيفا شاكياً من تدخل الطرف الثالث في إدارة شؤونه الداخلية”.

وأتم: “وعلى الجهات التي وقفت خلف هذا القرار المعيب قانونياً تحمل جميع التبعات التي سيجرها تدخل الطرف الثالث”.

صحيفة السوداني