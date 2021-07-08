أبو عشرين يكشف سر تصديه لركلة جزاء قلق





كشف علي عبد الله أبو عشرين، حارس مرمى الهلال السوداني، عن السر وراء نجاحه في التصدي لركلة جزاء نجم الكرة السودانية المخضرم الدولي السابق بدر الدين قلق. وكان فريق الخرطوم الوطني خاسرا بهدف دون رد، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 16، وسدد بدر الدين قلق أكبر لاعبي الدوري السوداني، الكرة على الزاوية اليمنى، لكن حارس الهلال أبو عشرين ارتمى على الكرة في وأمسك بها. وقال أبو عشرين وفق موقع كوورة: “لم تكن الكرة التي سددها بدر الدين قلق من ركلة الجزاء ضعيفة، لكني توقعت تسديدها على تلك الزاوية، بالإضافة لأمور أعرفها عن أسلوب قلق في تسديد الكرات الثابتة من المسافات القريبة والبعيدة”. يذكر أن مباراة الهلال والخرطوم الوطني ضمن الجولة 22 لمسابقة دوري كرة القدم السوداني، انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد.

الخرطوم ( كوش نيوز)