مجلس الوزراء : القمح والدقيق يكفي حاجة البلاد حتى بداية العام المقبل





وجه وزير رئاسة مجلس الوزراء ، خالد عمر يوسف، الاجتماع بالإسراع في تنفيذ مشاريع التوليد الحراري المخطط لها والصيانات اللازمة للمحطات وإكمال الإطار القانوني لمشروعات الطاقة البديلة وذلك بما يفضي لاستقرار إمدادات الكهرباء بالبلاد، وفقاً للخطة المجازة لوزارة الطاقة والنفط.

ورأس الوزير عمر يوسف بمقر مجلس الوزراء أمس ، اجتماع غرفة متابعة السلع الاستراتيجية.

وقال الوزير على صفحته الرسمية (بالفيسبوك) :” استمعنا أيضاً إلى تقرير غرفة القمح والدقيق حول موقف إمداد القمح والذي تتوفر منه كميات تكفي لسد حاجة البلاد حتى مطلع العام القادم”

وأضاف :” تابع الاجتماع جهود وزارة الطاقة والنفط التي أفضت إلى انسياب مشتقات الوقود، بما فيها التعاقدات طويلة المدى وأمن على موقف الموارد المتاحة بما يضمن استمرار استقرار إمدادات الوقود وتوزيعها بصورة جيدة”.

صحيفة السوداني