وزير الصناعة : ملتزمون باتفاق النظام السابق مع مزارعي سكر النيل الأبيض





قال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، إن الحكومة ملتزمة باتفاق النظام السابق مع مزارعي مشروع سكر النيل الأبيض، القاضي بمنحهم نسبة ٢٠٪ من الأراضي المستصلحة والمقدرة بـ١٦ ألف فدان.

وقلل الوزير في زيارة ميدانية للمشروع،أمس، من تأثير ملوحة الأرض على نمو محصول القصب، وقال إنها لن تقف عائقاً أمام زيادة الإنتاج .

وأضاف :” الشائعات الكثيرة حول المشروع تسبب “إحباطاً” للمستثمرين وإحجامهم عن ضخ المزيد من الأموال”.

واعتبر وزير الصناعة مشروع سكر النيل الأبيض بأنه الأكبر والأحدث في صناعة السكر بالبلاد، موضحاً أنه يتملك قدرات هائلة، تساعد في الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى.

النيل الابيض: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني