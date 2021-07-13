والي الخرطوم: فشلنا في ملف النّظافة





أقَرّ والي الخرطوم أيمن خالد نمر بعجز وفشل حكومته في تغطية خدمات النظافة بمحليات الولاية المختلفة. وكشف نمر في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف أمس، عن وجود خلل إداري وهيكلي كبير في هيئة نظافة الخرطوم، مُشيراً إلى أنهم وجدوا قاعدة بيانات مُتضاربة وضعيفة وغير حقيقية، فضلاً عن العَمَالة المُؤقّتة والأجور المتدنية والضعيفة.

وقال بحسب صحيفة الصيحة، إن سد النقص في آليات النظافة بعد إعفاءات الجمارك يكلف الولاية نحو (50) مليون دولار, لافتاً إلى أن الولاية ستقوم بصيانة (50) عربة حتى نهاية أغسطس المقبل. وقال نمر إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجّه مجلس الوزراء بإصدار الضمان السيادي لنظافة الخرطوم، مشيراً إلى أن الولاية ستطرح عطاءً عالمياً لنظافة الخرطوم والتخلُّص من النفايات، وأكد أن عقوبة مخالفات قوانين وموجهات النظافة تصل حد مصادرة الرخصة التجارية وإغلاق النشاط التجاري.

الخرطوم (كوش نيوز)