قياديٌّ بالتّغيير : الحكومة تتآمر على كل من يعترض مواقفها





قال رئيس حزب البعث السوداني، القيادي بتحالف الحُرية والتّغيير، يحيى الحسين، إنّ الحكومة بدأت تتآمر وتتحالف للقيام بعملٍ مُضادٍ في مُواجهة كل من يقف أمامها أو يعترض على مواقفها.

وأكد الحسين لـ(الصيحة) أمس، أن الدولة انصرفت عن القضايا الأساسية، ووصف أيِّ حديثٍ يُطلق بأنّ النظام البائد وراء أحداث بورتسودان بأنه حديثٌ “بالٍ وشمّاعة قديمة”، ودعا للجلوس على الأرض ومُعالجة القضايا بالحوار دُون اللجوء لاستخدام السِّلاح، وطَالَبَ بإجراء تَحقيقٍ شفّافٍ وعادلٍ في أحداث بورتسودان وجنوب كردفان، وشدّد على أن الأزمة الوطنية تحتاج إلى مُعالجة بجراحات كبيرة، وتابع “حلول البطش لن تُجدي”.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة