خمسة لاعبين يغادرون إلى “طوكيو” لتمثيل السودان في دورة الألعاب الأولمبية





غادر إلى العاصمة اليابانية طوكيو خمسة من اللاعبين للمشاركة و تمثيل السودان في دورة الألعاب الأولمبية الثانية و الثلاثين “أولمبياد طوكيو” و التي ستنطلق في الثالث و العشرين من الشهر الجاري .

و يمثل السودان في الأولمبياد اللاعبة إسراء خوجلي في التجديف و حنين سامي في السباحة بينما يشارك في ألعاب القوى كل من محمد عبد الرسول و أبوبكر عباس و صدام كومي .

من جهته قال المعز عباس ؛ رئيس الاتحاد السوداني لألعاب القوى ، إن السودان سيشارك في أربع ألعاب و هي “هي التجديف لأول مرة و السباحة و الجودو و ألعاب القوى”.

و أوضح عباس في تصريح ل”باج نيوز” أن اللاعب صدام سليمان كومي يشارك في سباق 400 متر مضيفاً أنه ظل في تدريب مستمر بواسطة منحة التضامن الاولمبي و تابع ” هو مقيم الآن في انجلترا و ظل يتدرب ل4 سنوات متتالية بواسطة المنحة” .

و أشار إلى أن صدام سيشارك في التمهيدي في الأول من أغسطس ، عند تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طوكيو ، و أكد طموحهم إلى تحقيق ميداليات و أرقام مضيفاً في الوقت ذاته أنهم يأملون تشريف السودان في هذه المرحلة لجهة أن صناعة الأبطال تحتاج لزمن و تأهيل متواصل.

باج نيوز