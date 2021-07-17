د.ابراهيم الأمين : (قحت) تمر بامتحان عسير





قال القيادي بحزب الأمة د.ابراهيم الأمين لـ(الجريدة) : “قوى الحرية والتغيير تمر بامتحان عسير النجاح فيه يحتاج إلى درجة عالية من المصداقية والتجرد والاعتراف بالخطأ ، وأضاف لانهاء ظاهرة الاختطاف والهيمنة والوصاية لابد من الشفافية والمراجعة النقدية والتي تفرض على من يريد الاصلاح الخروج من الغرف المغلقة والمظلمة الى الهواء الطلق ومخاطبة الجماهير بدلاً من هندسة حاضنة جديدة معروف سلفا تكوينها وتوجهها.

وقال الأمين : ” قرر مجلس الشركاء وبخطوة استباقية محسوبة قبل اعادة هيكلة المجلس المركزي تكليف كمال بولاد برئاسة لجنة تكوين المجلس التشريعي ، وأردف حزب الامة مع الاصلاح وتصحيح المسار ومع نجاح الفترة الانتقالية وفقا لشعارات الثورة المجيدة.

صحيفة الجريدة