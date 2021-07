شجاعة أم تهور؟.. لاعب غاني يدخل بديلا ويسجل هدفين متعمدين في مرماه

سجل هاشمين موسى، هدفين بشكل متعمد في مرماه، خلال مواجهة فريقه إنتر أليس ضد أشانتي غولد، في الدوري الغاني لكرة القدم، وذلك من أجل إحباط مؤامرة مزعومة للتلاعب بنتائج المباريات.

ولم يشارك هاشمين أساسيا في المباراة، ولكن بعد دخوله في الشوط الثاني، سجل هدفين في مرماه قبل أن يخسر ناديه اللقاء بسباعية دون رد في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الغاني.

والمثير أن مدرب إنتر أليس، قام بتبديل هاشمين قبل نهاية المباراة، حتى لا يضيف أهدافا أخرى في مرماه.

واعترف اللاعب بعد نهاية اللقاء، بأنه سجل الهدفين عمدا في مرماه، من أجل إحباط ما يعتقد أنها نتيجة مرتبة مسبقا، لأسباب تتعلق بالمراهنات.

وقال هاشمين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “بعد المباراة، أثنى فريقي على إفساد عملية الرهان. لقد وعدت المدرب بأنه إذا سمح لي بالدخول إلى الملعب، فسأحبط هذه المؤامرة”.

وتابع: “سمعت في الفندق أنه تم إجراء رهان للحصول على نتيجة 5-1 ضد فريقي. قررت إفساد هذا الرهان لأنني لا أتغاضى عن هذه الأمور”.

