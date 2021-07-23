النائب العام يتسلم البلاغ الجنائي بكشف مادة الدراسات الإسلامية





تسلم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان من لجنة التحقيق والتحري في واقعة كشف إمتحان مادة الدراسات الإسلامية ، تسلم البلاغ الجنائي بالرقم ٢٠٢٥/ ٢٠٢١م تحت المواد ٨٩/ ٢١/ ٧٤ من القانون الجنائي والمواد ١٧/ ١٨ أ.ب.ج من لائحة تنظيم الشهادة الثانوية الخاص بالواقعة ، وتواصل اللجنة في اكمال التقرير النهائي لرفعه خلال الأيام القادمة . وقام النائب العام المكلف على اثر ذلك بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في ملابسات الواقعة برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا سليمان هجانة وممثلين لوزارتي التربية والتعليم والعدل وممثلين للشرطة وجهاز المخابرات العامة . يذكر أن إدارة مراكز المعلا الخاصة بمدينة النهود بولاية غرب كردفان كانت قد وزعت اوراق إمتحان مادة الدراسات الإسلامية بديلاً عن مادة التربية الإسلامية لطلاب الشهادة السودانية مما دعا وزارة التربية والتعليم لإعادة الإمتحان والمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.

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