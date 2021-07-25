مدينة سودانية تحتفي بمدرب الهلال على ظهر جمل





للمرة الثانية خلال أقل من شهرين تحتفي مدينة سودانية بالمدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال السوداني بطريقة تنناسب وبيئة وثقافة المدينة، وذلك على شرف وصول الفريق الأزرق لتلك المدينة لخوض مباراة رسمية. الاحتفال بمدرب الهلال السوداني، السبت بمدينة النهود بغرب السودان، التي سيخوض فيها عصر الأحد، مباراته الفاصلة أمام فريق حيدوب بطل المدينة في كأس السودان. وجاء الاحتفال بالمدرب بفورمسينيو وطاقمه الأجنبي البرتغالي وفق موقع كوورة أمام الفندق الذي تقيم فيه بعثة الهلال، حيث اعتلوا ظهور الجمال وتجولوا بها في المناطق القريبة وهم يحملون أعلام الهلال في منظر بهيج لأهالي المنطقة، في تجربة جديدة أخرى للمدرب وطاقمه وتعتبر رعاية الجمال وتربية الثروة الحيوانية جزء من ثقافة منطقة غرب السودان. يذكر أن المدرب البرتغالي للهلال السوداني كان قد عاش تجربة ارتداء الزي التقليدي في ديار ومدينة أبو حمد شمال السودان، في مباراة أمام فريق الشرطة بدور ال16 من مسابقة الكأس قبل أقل من شهرين.

الخرطوم ( كوش نيوز)